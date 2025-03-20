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Кандидат № 1: Москва и Вашингтон присматриваются к будущему президенту Украины

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Комментарии
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Юрий Ильинов
В США ихний генерал убился, выпрыгнув в окно: &quot;Русские идут!&quot;
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12 час.
Семен Демин
Это было при СССР. Тогда американцам было чего бояться. Сейчас - нет.
Ответить
12 час.
Юрий Ильинов
Я Вам предлагаю выпрыгнуть.
Ответить
12 час.
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