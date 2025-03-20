Кандидат № 1: Москва и Вашингтон присматриваются к будущему президенту Украины Николай Азаров и Олег Царев о том, когда закончится СВО и кто придет на смену Зеленскому Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает официальное признание Крыма российской территорией в рамках соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине.