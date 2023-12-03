Калуга запускает производство БПЛА. 3 дня назад

Калужский завод «Росэлектроники» начнет производство беспилотников 456 прочитали Калужский электромеханический завод (КЭМЗ), входящий в состав концерна «Автоматика» компании «Росэлектроника», приступает к производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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