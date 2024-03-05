Борису Моисееву исполнилось бы 70: память, творческий вклад, наследство

4 марта исполнилось бы 70 лет легендарному певцу, танцовщику и хореографу Борису Моисееву. Его творчество запомнилось многим поколениям, а его дуэт с Людмилой Гурченко признали лучшим в истории российской эстрады, сообщают журналисты сайта ftimes.