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Захарова объяснила слова Лаврова «оставьте меня в покое» на СМИД ОБСЕ

Захарова объяснила слова Лаврова «оставьте меня в покое» на СМИД ОБСЕ

Фраза главы МИД России Сергея Лаврова «Оставьте меня в покое» на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Скопье была адресована фотографу.

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