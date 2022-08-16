Эксперт рассказала, что делать, если банкомат съел твои деньги

Спойлер: пинать и громко требовать вернуть купюры бесполезно. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, что делать, если банкомат не отдает твои деньги после списания со счета или, наоборот, не вносит их.