Отступать некуда. Россия наконец сделает то, в чём её обвинял Запад

Два события, казалось бы, разного масштаба на деле говорят об одном и том же. Статья президента России, обращённая к городу и миру, к огромному русскому народу, и письмо Патриарха Кирилла к одному маленькому мальчику, пострадавшему в Киргизии.
Два события, казалось бы, разного масштаба на деле говорят об одном и том же. Статья президента России, обращённая к городу и миру, к огромному русскому народу, и письмо Патриарха Кирилла к одному маленькому мальчику, пострадавшему в Киргизии.
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