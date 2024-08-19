Генерал Алаудинов получил фото с расстрелянными в упор жителями Курской области

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале, что ему было отправлено много фотографий с мирными жителями в Курской области, которых военные Вооруженных сил Украины расстреляли в упор.