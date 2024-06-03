Почти 40% инвесторов делают ставку на мемкоины

Инвесторы на рынке криптовалют все больше внимания уделяют мемкоинам, а не Bitcoin (BTC). Опрос, проведенный среди 557 респондентов со всего мира, показал, что 53,7% трейдеров, инвесторов и аналитиков вложились бы мемы, вместо покупки BTC.
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