Медсестра на борту самолета спасла девушку, у которой подскочило давление

На борту воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту Новосибирск — Минеральные Воды, телеведущая из Томска по имени Дарья внезапно почувствовала себя неважно, а в момент попадания самолета в зону турбулентности её состояние ухудшилось, о чём сообщает Telegram-канал Mash Siberia .