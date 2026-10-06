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Аргументы недели

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Расчленившего тела нескольких женщин поймали сотрудники ГАИ

Расчленившего тела нескольких женщин поймали сотрудники ГАИ

В Нижнем Новгороде сотрудники Госавтоинспекции во время проверки грузового автомобиля обнаружили в кузове чемоданы, рюкзаки, сумки и пакеты.

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