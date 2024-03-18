Зеленая революция: граждане объединяются для возрождения леса

Желая внести свой вклад в сохранение и расширение национального лесного фонда, инспекторы по охране окружающей среды приняли активное участие в посадке 4600 дубов и платанов на площади одного гектара, сообщает Noi.
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