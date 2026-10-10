Пожар на 1,4 тыс. кв. м в Сочи локализовали 50 спасателей

Пожар в частном двухэтажном строении на улице Ленина в Адлерском районе Сочи охватил 1,4 тыс. кв. м, после чего был локализован силами более 50 пожарных и 18 единиц техники.
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