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Царьград

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Пожар на 1,4 тыс. кв. м в Сочи локализовали 50 спасателей

Пожар на 1,4 тыс. кв. м в Сочи локализовали 50 спасателей

Пожар в частном двухэтажном строении на улице Ленина в Адлерском районе Сочи охватил 1,4 тыс. кв. м, после чего был локализован силами более 50 пожарных и 18 единиц техники.

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