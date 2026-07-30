Шоу-бизнес: «Подставил многих»: Куда пропал Иван Добронравов - после инсульта заботился об отце, скрывает жену и дочь

Ивана Добронравов из тех, чья судьба, казалось, предопределена с самого рождения. Если отец — народный любимец и звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов, а старший брат Виктор уже покоряет экраны в громких проектах вроде «Не родись красивой», от тебя поневоле ждут продолжения династии.