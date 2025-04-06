Царьград © Belkin Sergey/news.ru/Globallookpress Актриса и общественный деятель Яна Поплавская жёстко и прямолинейно высказалась о трагедии в московском храме, где был убит православный татарин Ильяс Сафиуллин.
"Плохая новость для дружбонародовцев": Поплавская жёстко высказалась после трагедии в храме
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Алексей Горшков
Я сам следователем был, изучил "отмазки" адвокатов, САМАЯ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩАЯСЯ - "О ПЛОХОМ СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ" своего клиента, о чём зачастую последние и не догадываются! Такая "отмазка" - своего рода ultima ratio - последний довод, значит - У ЗАЩИТЫ ПРОСТО БОЛЬШЕ ДОВОДОВ НЕТ, ДЕВАТЬСЯ ЕЙ НЕКУДА, она за это "состояние здоровья" хватается, как утопающий за соломинку - это более-менее профессиональный следователь ЗНАЕТ !!! Что же касается крещёных татар, то я, как казанец, могу сказать - есть у нас такая этническая группа - этнические татары,принявшие православие ещё несколько веков назад - имена и фамилии у них русские (всем известный пример - герой обороны Брестской крепости Гаврилов)! Что я заметил - они гораздо слабее обрусели,чем татары-мусульмане, которые по-русски без акцента разговаривают, а какой-нибудь условный Иван Иванович Иванов русского языка вообще зачастую не знает! Ещё что я заметил - в последние годы многие из них в мусульманство переходят. Убитый имеет татарские имя и фамилию - судя по всему это не представитель этнической группы крещёных татар, а просто татарин, принявший православие в первом поколении, возможно - вообще индивидуально. Такие, даже больше, чем представители этнических крещёных татар, могут вызывать ненависть мусульманских фанатиков, рассматривающих их как "предателей", что ХУЖЕ врага, допустим - православного русского! Есть же у нас термин "христопродавец", и иудеи к евреям-выкрестам, насколько я знаю, ХУЖЕ, чем к природным христианам относятся! Некоторые к моим словам, как к отмазыванию урода могут отнестись! ВОТ УЖ ЧЕГО НЕТ !!! Просто,как работавший в следствии (кстати - с нашим профессиональным праздником), по привычке ВЕРСИИ ВЫДВИГАЮ !!!
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8 час.
Алексей Горшков
За что?! Человек просто СВОЮ РАБОТУ ДЕЛАЕТ !!! Вообще-то я, по идее, больше других должен негативно относиться к адвокатам - я СЛЕДОВАТЕЛЕМ (и считаю - не последним) работал. Для меня, прежде всего, адвокат - профессионал, ДОСТОЙНЫЙ ПРОТИВНИК, ПОБЕДИТЬ которого - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧЕСТЬ !!! Не знаю, как для других следаков, а для меня любимым занятием в ходе предварительного следствия было ОТКАЗЫВАТЬ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ХОДАТАЙСТВ адвокатов. Вот тут уж - ИСТИННЫЙ ПОЕДИНОК !!! Адвокат ведь не дурак - он ОБОСНОВАННЫЕ ходатайства заявляет - значит и ты должен соответствовать - обоснованно же их и отклонять... Были, конечно, и среди нас "орлы", которые ТУПО отбивались от ходатайств заученной формулировкой - типа: "Вина обвиняемого полностью доказана всеми материалами настоящего уголовного дела"! Были и среди адвокатов действительно "гнилые" - но это относится к ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ профессии, а не к самой ПРОФЕССИИ !!! Хороший адвокат - он и следователя как-то "подтягивает", ДЕЛАЕТ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНЕЕ !!!Как говорится: "На то и щука в пруду - чтобы карась не дремал"!
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8 час.
Мария
Вот именно хороший адвокат! Они были в Советское время.А,сейчас они в основном делают такую работу: занести нужным людям...Типовые договора и заявления копируют из интернета-пятиминутная работа,а деньги дерут,как будто два месяца "кропел"...И,судья выносит несправедливое решение...
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8 час.
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