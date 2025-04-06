"Плохая новость для дружбонародовцев": Поплавская жёстко высказалась после трагедии в храме

Алексей Горшков

Я сам следователем был, изучил "отмазки" адвокатов, САМАЯ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩАЯСЯ - "О ПЛОХОМ СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ" своего клиента, о чём зачастую последние и не догадываются! Такая "отмазка" - своего рода ultima ratio - последний довод, значит - У ЗАЩИТЫ ПРОСТО БОЛЬШЕ ДОВОДОВ НЕТ, ДЕВАТЬСЯ ЕЙ НЕКУДА, она за это "состояние здоровья" хватается, как утопающий за соломинку - это более-менее профессиональный следователь ЗНАЕТ !!! Что же касается крещёных татар, то я, как казанец, могу сказать - есть у нас такая этническая группа - этнические татары,принявшие православие ещё несколько веков назад - имена и фамилии у них русские (всем известный пример - герой обороны Брестской крепости Гаврилов)! Что я заметил - они гораздо слабее обрусели,чем татары-мусульмане, которые по-русски без акцента разговаривают, а какой-нибудь условный Иван Иванович Иванов русского языка вообще зачастую не знает! Ещё что я заметил - в последние годы многие из них в мусульманство переходят. Убитый имеет татарские имя и фамилию - судя по всему это не представитель этнической группы крещёных татар, а просто татарин, принявший православие в первом поколении, возможно - вообще индивидуально. Такие, даже больше, чем представители этнических крещёных татар, могут вызывать ненависть мусульманских фанатиков, рассматривающих их как "предателей", что ХУЖЕ врага, допустим - православного русского! Есть же у нас термин "христопродавец", и иудеи к евреям-выкрестам, насколько я знаю, ХУЖЕ, чем к природным христианам относятся! Некоторые к моим словам, как к отмазыванию урода могут отнестись! ВОТ УЖ ЧЕГО НЕТ !!! Просто,как работавший в следствии (кстати - с нашим профессиональным праздником), по привычке ВЕРСИИ ВЫДВИГАЮ !!!