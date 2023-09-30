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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» набрал 17 очков после 10 туров – худший старт с сезона-2011/12. При Семаке не было меньше 21

«Зенит» набрал 17 очков после 10 туров – худший старт с сезона-2011/12. При Семаке не было меньше 21

В 10-м туре Мир РПЛ петербуржцы уступили «Оренбургу» (1:3). У сине-бело-голубых 17 очков после 10 матчей чемпионата.

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