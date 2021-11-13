Овечкин – 4-й снайпер в истории НХЛ, Дани Алвес вернулся в «Барсу», фанат «Зенита» на 2 года отстранен от футбола, «Локо» берет украинца Мампасси за 4 млн евро и другие новости утра

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Доброе утро! Что вообще может быть лучше субботы?! Только большая куча футбола, которая нас ждёт в эти выходные, а пока что ловите дайджест главных новостей пятницы 🍫 1.

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Комментарии
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Ruslan Zakirov
А вообще в споре между заряжающими-гролихантерами Макасином и Дрюмой самый крутой это все-таки Гулливер. Какой город, такая и команда, такие и гролихантеры.
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5 час.
сергей озеров
Французы,буквально,сплющили ряды казахской сборной.Круто накрыли,будто сеть накинули,не вырваться. Второй гол отменно разыгран.Сразу шесть!!! человек рванули в атаку,и четкое завершение...как тут сдержать такую мощь летучих французов?
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4 час.
сергей озеров
Мбаппе чего то съел,третий вбил,теперь головой в дальний от вратаря угол.
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4 час.

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