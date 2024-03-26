Следком проверит строительство очистных сооружений в Карелии

Материалы прокурорской проверки по поводу долгостроя в Чупе переданы в следственный комитет Канализационно-очистные сооружения в поселке Чупа Лоухского района должны были заработать в 2019 году, но не работают до сих пор.
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