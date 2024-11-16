ОДК впервые покажет двигатель АЛ-51Ф1 для новой версии истребителя Су-57М

АЛ-51Ф1. Источник фото www1.ru 15,6 тыс прочтений На международной выставке Airshow China 2024, которая пройдет в китайском городе Чжухае с 12 по 17 ноября, Объединенная двигателестроительная корпорация на своем стенде впервые представит двигатель нового поколения для самолётов оперативно-тактической авиации АЛ-51Ф1.