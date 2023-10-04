Первый раз — он трудный самый: 10 звездных историй про лишение девственности

Первый раз всегда очень волнителен — как для девушек, так и для парней. Оказывается, некоторые знаменитости тоже чувствуют стыд и неловкость, вспоминая свой «первый раз», а другие, напротив, радуются, что это произошло в нужное время с правильным человеком.