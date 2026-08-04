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FiNE NEWS

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Российские инженеры разработали первую отечественную электронную гидравлическую коленную систему для протезов после ампутации бедра

Первая отечественная электронная гидравлическая коленная система Группа компаний «Метиз» разработала и представила первую в России электронную гидравлическую коленную систему с интеллектуальным управлением для людей после ампутации бедра.

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