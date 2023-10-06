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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Redfall уже не хватает игроков, чтобы полностью собрать лобби на четыре челове...

В Redfall уже не хватает игроков, чтобы полностью собрать лобби на четыре челове...

В Redfall уже не хватает игроков, чтобы полностью собрать лобби на четыре человекаRedfall, печально известная вампирская FPS 2023 года, разработанная студией Arkane и изданная Bethesda, недавно установила новый антирекорд, показав невероятно низкое количество одновременных игроков, которых оказалось недостаточно даже для того, чтобы заполнить стандартное кооперативное лобби на… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.

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