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Аргументы недели

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При поддержке «Роснефти» в Красноярске состоялся Фестиваль северной культуры

При поддержке «Роснефти» в Красноярске состоялся Фестиваль северной культуры

«Востсибнефтегаз» и «Славнефть-Красноярскнефтегаз», добывающие предприятия «Роснефти», организовали в Красноярске Фестиваль северной культуры.

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