Депутат Чепа: Зеленский назвал Крым целью в 2024 году ради помощи Запада Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крым и Черное море главными целями конфликта в 2024 году, чтобы получить больше помощи западных стран.
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