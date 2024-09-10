МО РФ сообщило об уничтожении артрасчета ВСУ на донецком направлении

Пресс-служба Министерства Обороны Российской Федерации проинформировала о том, что группы Вооружённых сил «Юг» удалось ликвидировать пушку и артрасчёт армии Украины в ходе ведения сражений на Донецком участке линии боевого соприкосновения.
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