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МО РФ сообщило об уничтожении артрасчета ВСУ на донецком направлении

МО РФ сообщило об уничтожении артрасчета ВСУ на донецком направлении

Пресс-служба Министерства Обороны Российской Федерации проинформировала о том, что группы Вооружённых сил «Юг» удалось ликвидировать пушку и артрасчёт армии Украины в ходе ведения сражений на Донецком участке линии боевого соприкосновения.

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