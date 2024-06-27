В Петербурге активно развивается проект «Футбол в школе»

Федерация футбола Санкт-Петербурга подвела итоги третьего сезона проекта «Футбол в школе» В минувшем учебном году в совместном с Российским футбольным союзом проекте приняли участие 108 общеобразовательных учреждений нашего города.
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