НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

82 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Кудрявцев
    а еще и на Бастрыкина обижаются за госдуру! бесполезные бюджетопотребители!В Госдуме предлож...
  • федор
    Поплатиться вы можете только своими жопами и щелями, благо у вас гинеколог у руля!!!!Евросоюз создает ...
  • владимир
    Это Беглов свою пенсию обьсуждал? На случай если прокатят его жители Ленинграда на выборах?!Александр Беглов ...

В Петербурге активно развивается проект «Футбол в школе»

В Петербурге активно развивается проект «Футбол в школе»

Федерация футбола Санкт-Петербурга подвела итоги третьего сезона проекта «Футбол в школе» В минувшем учебном году в совместном с Российским футбольным союзом проекте приняли участие 108 общеобразовательных учреждений нашего города.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх