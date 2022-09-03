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Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево из крупнокалиберных орудий. Об заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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