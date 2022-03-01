"Жестко заметает все кругом": мощный снегопад уже "обрушился" на Приморье

"Жестко заметает все кругом": мощный снегопад уже "обрушился" на Приморье

Жители Приморья рассказали в социальной сети Instagram pogoda_25_region (12+) о мощном снегопаде, который уже обрушился на Приморский край.

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