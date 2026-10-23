Шпионские снимки показали обновленный интерьер второго поколения BYD Seal 07 в Китае. На снимках видно, что селектор переключения передач перенесен на рулевую колонку, заменив собой круглый кристаллический джойстик предыдущей модели.
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