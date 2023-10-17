В Челябинской области назвали самые востребованные отрасли для стажировки

Южноуральцы в лидерах по числу заявок на работу в престижных компаниях. На президентской платформе «Россия-страна возможностей» существует проект «Профразвитие», благодаря которому возможно стажироваться в любом городе страны, в том числе в формате удаленки.
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