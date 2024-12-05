Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Прилёт Карлсона к Лаврову полностью соответствует логике «ну начинайте мириться»

Прилёт Карлсона к Лаврову полностью соответствует логике «ну начинайте мириться»

Такер Карлсон снова в Москве. Что рассказал Лавров американскому журналисту? Согласно анонсу интервью с Сергеем Лавровым, уходящая администрация Байдена поставила США и Россию на грань ядерного конфликта, при этом между странами не осталось никаких дипломатических каналов взаимодействия.

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