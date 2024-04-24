Москва получила приз профориентационной премии «Россия — мои горизонты»

Образовательно-туристический проект Мостуризма «Город открытий» выиграл в номинации «Лучший проект в сфере дополнительного образования» Первой национальной профориентационной премии «Россия — мои горизонты».
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