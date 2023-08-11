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Пашков о «Динамо»: «Гусев мне понятен, по меркам КХЛ это мастер. Главный фактор сезона – не он, а Кудашов»

– Болельщики «Динамо» разделились – большая часть верит в Гусева, но есть и скептики, которые полагают, что по стилю он – не «динамовский» игрок.

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