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Царьград

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Киев предлагает изменить устав Интерпола, чтобы исключить Россию

Киев предлагает изменить устав Интерпола, чтобы исключить Россию

Украина с 2023 года выступает за разработку нового механизма по исключению из организации "неугодных" участников вроде России.

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