The Perfection Series: S1 Fast Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! Sidgate Trading Philosophy: Correct Forces + Correct Mechanics + Correct Structure + Correct Logic = Correct Trade Forces: create mechanics Mechanics: create structure Structure: activates logic Logic: validates/invalidates the trade Forces = pressures that drive the hinge to form Mechanics = what's happening Structure = the form it takes i.