Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило обеспокоенность отсутствием реакции Организации Объединённых Наций на факты, связанные с незаконной трансплантологией, выявленные на территории Украины.
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"...«черной трансплантологии», которые включают в себя незаконное изъятие органов и их последующую продажу." ООН и вся Европа будут закрывать глаза на это беззаконие, потому что во-первых, это доходный бизнес; во-вторых не нужно годами искать и ждать органы для пересадки - Украина сполна обеспечивает.