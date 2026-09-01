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МИД России заявил об отсутствии реакции ООН на факты черной трансплантологии на Украине

МИД России заявил об отсутствии реакции ООН на факты черной трансплантологии на Украине

Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило обеспокоенность отсутствием реакции Организации Объединённых Наций на факты, связанные с незаконной трансплантологией, выявленные на территории Украины.

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Svetlana Kuzmina

"...«черной трансплантологии», которые включают в себя незаконное изъятие органов и их последующую продажу."                                                                                 ООН и вся Европа будут закрывать глаза на это беззаконие, потому что во-первых, это доходный бизнес; во-вторых не нужно годами искать и ждать органы для пересадки - Украина сполна обеспечивает.