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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Исполком FFF оставил в силе решение о переводе «Бордо» в 6-й дивизион Франции. Министр спорта просила рассмотреть возвращение клуба в 4-ю лигу

Федерация футбола Франции не стала пересматривать решение о понижении «Бордо» в классе.  Напомним, в конце июня Национальная дирекция по управленческому контролю (DNCG) исключила клуб из всех соревнований национального уровня на сезон-2026/27.

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