🔥Чрезвычайная пожарная опасность в Крыму сохранится 6, 7 и 8 сентября Она сохранится в горах, центральных, западных, восточных, южных районах полуострова, предупредили в ГУ МЧС России по РК.
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