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Новосибирская ГЭС увеличивает сброс воды: может затопить острова

Новосибирская ГЭС увеличивает сброс воды: может затопить острова

На данный момент уровень воды составляет +104 сантиметров. Новосибирская ГЭС увеличивает сброс воды в нижнем бьефе, что может привести к постепенному повышению уровня воды в реке Обь и подтоплению островов.

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