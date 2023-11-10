Новосибирская ГЭС увеличивает сброс воды: может затопить острова

На данный момент уровень воды составляет +104 сантиметров. Новосибирская ГЭС увеличивает сброс воды в нижнем бьефе, что может привести к постепенному повышению уровня воды в реке Обь и подтоплению островов.
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