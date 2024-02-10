Премьеру Венгрии предложили сделку для радикальных перемен в ЕС

Итальянский премьер Джорджа Мелони и бывший польский премьер Матеуш Моравецкий провели переговоры с венгерским премьером Виктором Орбаном, которые в будущем могут повлиять на политику в Европейском союзе.
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