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Байден и Си Цзиньпин встретятся в Сан-Франциско. На повестке отношения с Россией и Ираном

Байден и Си Цзиньпин встретятся в Сан-Франциско. На повестке отношения с Россией и Ираном

На будущей неделе ожидается первая за долгое время встреча лидеров США и Китая. По данным источников издания Politico, Байден намерен провести «жесткий разговор» затрагивающий широкий круг тем, в том числе отношения с Россией и Ираном.

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