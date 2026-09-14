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Медведев: договориться о регулировании ИИ не выйдет из-за жадности корпораций

Медведев: договориться о регулировании ИИ не выйдет из-за жадности корпораций

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что страны могли бы договориться об общих принципах регулирования искусственного интеллекта, однако этого не произойдёт из-за жадности корпораций.

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