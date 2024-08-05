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Царьград

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Русская туристка поделилась мнением о поездке в Кемер: "Нагло требуют деньги"

Русская туристка поделилась мнением о поездке в Кемер: "Нагло требуют деньги"

Туристка из России отправилась в турецкий Кемер и осталась разочарована отдыхомВ турецком Кемере этим летом отдыхала семейная пара, у которой остались не самые лучшие впечатления от проведённого времени.

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