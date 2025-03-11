Baza: 20 человек пострадали при атаке беспилотниками ВСУ в Подмосковье

Политика как она есть

После атаки беспилотников в Подмосковье пострадали 20 человек. Об этом пишет Telegram-канал Baza. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, в трех муниципалитетах Подмосковья зафиксировано максимальное число пострадавших и самый большой ущерб.