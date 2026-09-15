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Пронедра

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При выборе реагента для борьбы с АСПО корректно сравнивать не цену за тонну, а совокупную стоимость применения: затраты на обработку, межремонтный период, состояние погружного оборудования, объём повторных работ и влияние на подготовку нефти.

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