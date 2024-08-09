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В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить слова Лебедева о Беслане

В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить слова Лебедева о Беслане

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Комитет Госдумы по защите семьи, возглавляемый депутатом Ниной Останиной, направил в Генпрокуратуру обращение с просьбой провести проверку слов дизайнера и блогера Артемия Лебедева о Беслане.

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