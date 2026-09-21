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Тульские новости

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Первый замгубернатора Тульской области Пантелеев покинет пост

Первый замгубернатора Тульской области Пантелеев покинет пост

Первый заместитель губернатора Тульской области - председатель регионального правительства Михаил Пантелеев покидает свой пост.

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