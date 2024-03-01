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«Дело Валиевой» еще не закрыто - теперь им займется еще один суд

«Дело Валиевой» еще не закрыто - теперь им займется еще один суд

В Федеральном верховном суде Швейцарии зарегистрирована апелляция по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

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