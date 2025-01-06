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Суд Льежа рассмотрит вопрос иммунитета фон дер Ляйен против обвинений

Суд Льежа рассмотрит вопрос иммунитета фон дер Ляйен против обвинений

Суд бельгийского Льежа проведет заседание, на котором рассмотрит вопрос о том, имеет ли глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен юридический иммунитет против обвинений в коррупции при закупках вакцин от COVID-19.

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