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Счетная палата РФ проверит успех работы Минтруда и регионов в сокращении уровня бедности

Счетная палата РФ проверит успех работы Минтруда и регионов в сокращении уровня бедности

Счетная палата РФ займется анализом результативности оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2021 и 2022 годах с точки зрения снижения уровня бедности, передает ТАСС, ссылаясь на контрольное ведомство.

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