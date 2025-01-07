🇪🇺🇮🇪 Итоги-2024 для Европы: Ирландия В 2024 году за Ирландией снова стало интересно наблюдать, как за оплотом сопротивления политике Евросоюза (пусть и не такого активного, как в той же Венгрии).
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🇪🇺🇮🇪 Итоги-2024 для Европы: Ирландия В 2024 году за Ирландией снова стало интересно наблюдать, как за оплотом сопротивления политике Евросоюза (пусть и не такого активного, как в той же Венгрии).
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